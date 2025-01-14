Внук Пугачевой эвакуировался из-за пожара в Лос-Анджелесе

„Мы в безопасности, но живем в постоянном стрессе - сканируем всю эту ситуацию каждую минуту. В депрессии и грусти от того, что такой замечательный район (на данный момент элитный район Пасифик Палисейдс больше всех пострадал из-за пожара - прим. редактора) просто исчез, сочувствуем каждому, кто потерял жилище в этом безумии. Берегите себя“, - написал Никита Пресняков.