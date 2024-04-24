Виктория Бекхэм отпраздновала 50-летие в компании знаменитостей

Виктория Бекхэм, бывшая певица Posh Spice, а ныне модельер и британская светская львица, устроила на выходных большую вечеринку для своих друзей и близких.

На ней присутствовало множество мировых знаменитостей — Том Круз, Гордон Рамзи, Джейсон Стайнем, Шарлотта Тилбери и многие другие.

Однако невестка Виктории, актриса Никола Пельтц, которая замужем за сыном Бекхэмов Бруклином, на мероприятии отсутствовала. Хотя Пельтц отправила свекрови горячие поздравления, сама она предпочла провести время с бабушкой.