ВИДЕО: Смотрите трейлер - Меган Маркл на Netflix запускает свое новое шоу о стиле жизни

Премьера шоу „С любовью, Меган“ состоится 15 января. Известно, что первый сезон будет включать восемь 30-минутных эпизодов с участием таких знаменитостей, как актриса Минди Калинг и коллега Меган по сериалу Suits Эбигейл Спенсер. Среди гостей сериала также присутствуют шеф-повара Рой Чой и Элис Уотерс.
В трейлере шоу Меган украшает торт малиной и собирает мед в Калифорнии, где она живет со своим мужем принцем Гарри и двумя детьми. Она опубликовала трейлер на следующий день после того, как вернулась в Instagram под аккаунтом @meghan.
На видео она готовит еду на домашней кухне, покупает цветы, смеется и ест с друзьями. В одной из сцен Калинг говорит: „Это, наверное, один из самых гламурных моментов в моей жизни“, в ответ Меган начинает смеяться. Также в кадр попали муж Меган принц Гарри и одна из их собак - Гай.
Меган и Гарри поженились в 2018 году. Пара сложила с себя полномочия старших членов королевской семьи в 2020 году и переехала в Калифорнию. Они основали продюсерскую компанию и благотворительный фонд. В апреле их медиакомпания Archewell сообщила, что в производстве находятся два новых сериала: один из них будет воспевать „радости кулинарии и садоводства, развлечений и дружбы“ (теперь известный как „С любовью, Меган“), а другой, исследующий мир профессионального поло, выйдет в эфир в декабре.