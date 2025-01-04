ВИДЕО: Смотрите трейлер - Меган Маркл на Netflix запускает свое новое шоу о стиле жизни

Меган и Гарри поженились в 2018 году. Пара сложила с себя полномочия старших членов королевской семьи в 2020 году и переехала в Калифорнию. Они основали продюсерскую компанию и благотворительный фонд. В апреле их медиакомпания Archewell сообщила, что в производстве находятся два новых сериала: один из них будет воспевать „радости кулинарии и садоводства, развлечений и дружбы“ (теперь известный как „С любовью, Меган“), а другой, исследующий мир профессионального поло, выйдет в эфир в декабре.