В Сибири отменяют концерты Кристины Орбакайте

Концерты заслуженной артистки России певицы Кристины Орбакайте, которые должны были пройти 7 марта в Красноярске и 14 марта в Иркутске, отменены. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление организатора мероприятий Оганнеса Тухманяна. Официальные причины отмены концертов не раскрываются, однако предполагается, что они связаны с недовольством членов организации ветеранов "Боевое братство".

Ранее военные активисты добились отмены выступления певицы в Улан-Удэ, запланированного на 13 марта. Как указывалось в сообщении, размещенном в социальных сетях министерства спорта и молодежной политики Бурятии, это было сделано с учетом мнения граждан и общественных организаций. При этом, подчеркнули в ведомстве, "Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации".

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