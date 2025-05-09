В интернете выяснили в каких странах живут самые красивые женщины. Есть ли там Литва?

5 место — Чехия
Пользователи Reddit хвалят чешских женщин за их поразительную красоту и разнообразие типов внешности, что, по их мнению, выгодно выделяет их на фоне остального мира.
4 место — Россия
В ходе голосования была подчёркнута разнообразная внешность русских женщин, обусловленная широкой этнической палитрой страны. Черты лица варьируются в зависимости от региона. Чаще всего упоминались голубые, серые и карие глаза.
3 место — Греция
Хотя Греция известна своими историческими памятниками и живописными пляжами, пользователи Reddit считают, что греческие женщины превосходят по красоте даже природные достопримечательности страны.
2 место — Польша
Польские женщины описываются как одни из самых привлекательных в мире — благодаря хорошей генетике и климату. Часто у них высокие скулы, полные губы и светлая кожа. Преобладают голубые глаза, но нередко встречаются и карие, и зелёные.
1 место — Колумбия
Пользователи Reddit считают, что колумбийские женщины воплощают высочайшие стандарты красоты: здоровые волосы, экзотические глаза и ярко выраженная женственность.
Вот остальные 15 стран, где, по мнению участников форума, живут самые красивые женщины мира. Латвии среди них, увы, нет.