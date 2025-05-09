2025.05.09 16:40

В интернете выяснили в каких странах живут самые красивые женщины. Есть ли там Литва?

 
Life
rus.Delfi.lv
Pasaulio plaukimo čempionatas Barselonoje
Pasaulio plaukimo čempionatas Barselonoje
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Где живут самые красивые люди в мире? Разумеется, это субъективный вопрос, и многие в первую очередь назовут свою родину. Тем не менее сайт Insider Monkey, опираясь на сообщество форума Reddit, провёл опрос, в котором пользователи голосовали за страны, где, по их мнению, живут самые красивые женщины.

5 место — Чехия

Пользователи Reddit хвалят чешских женщин за их поразительную красоту и разнообразие типов внешности, что, по их мнению, выгодно выделяет их на фоне остального мира.

4 место — Россия

В ходе голосования была подчёркнута разнообразная внешность русских женщин, обусловленная широкой этнической палитрой страны. Черты лица варьируются в зависимости от региона. Чаще всего упоминались голубые, серые и карие глаза.

3 место — Греция

Хотя Греция известна своими историческими памятниками и живописными пляжами, пользователи Reddit считают, что греческие женщины превосходят по красоте даже природные достопримечательности страны.

2 место — Польша

Польские женщины описываются как одни из самых привлекательных в мире — благодаря хорошей генетике и климату. Часто у них высокие скулы, полные губы и светлая кожа. Преобладают голубые глаза, но нередко встречаются и карие, и зелёные.

1 место — Колумбия

Пользователи Reddit считают, что колумбийские женщины воплощают высочайшие стандарты красоты: здоровые волосы, экзотические глаза и ярко выраженная женственность.

Вот остальные 15 стран, где, по мнению участников форума, живут самые красивые женщины мира. Латвии среди них, увы, нет.

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