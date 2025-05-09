В интернете выяснили в каких странах живут самые красивые женщины. Есть ли там Литва?

5 место — Чехия

Пользователи Reddit хвалят чешских женщин за их поразительную красоту и разнообразие типов внешности, что, по их мнению, выгодно выделяет их на фоне остального мира.

4 место — Россия

В ходе голосования была подчёркнута разнообразная внешность русских женщин, обусловленная широкой этнической палитрой страны. Черты лица варьируются в зависимости от региона. Чаще всего упоминались голубые, серые и карие глаза.

3 место — Греция

Хотя Греция известна своими историческими памятниками и живописными пляжами, пользователи Reddit считают, что греческие женщины превосходят по красоте даже природные достопримечательности страны.

2 место — Польша