В деле о смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри появились обвиняемые, их пятеро

„[Названные] обвиняемые воспользовались зависимостью господина Перри с целью личного обогащения, — заявил в четверг прокурор США Мартин Эстрада. — Они знали, что для господина Перри их действия представляют большую опасность, но все равно совершили задуманное“.

Тело 54-летнего Перри было обнаружено у него дома в Лос-Анджелесе в октябре. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала наличие в крови актера высокой концентрации кетамина — наркотического вещества, оборот которого строго контролируется государством, — передозировка которым и привела к летальному исходу.

Как заявили в пресс-службе полиции, начатое в мае расследование выявило „широкую подпольную преступную сеть“ поставщиков наркотиков, в огромных количестввх распространявших кетамин.

Трое обвиняемых, в том числе личный помощник Перри, уже признали свою вину по обвинению в хранении наркотиков.

Двух других — одного из врачей кинозвезды и наркодилершу, проходящую под псевдонимом „Королева кетамина“, — в четверг арестовали.

Кетамин — мощное обезболивающее средство — используется в лечении тяжелой депрессии, тревожного расстройства и сильных болей.

Близкие погибшего актера рассказали следователям, что Перри проходил курс инфузионной терапии кетамином, однако последний сеанс был проведен более чем за неделю до его смерти.