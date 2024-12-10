В 2025 году в Литве выступят легенды рока Guns N’ Roses

Гитарист Слэш покинул группу, назвав в качестве причин пренебрежение вокалиста Эксла Роуза к фанатам и юридические манипуляции с другими участниками, подрывающие их роль в группе. Оба лидера Эксл Роуз и Слэш неоднократно заявляли в интервью, что больше никогда не будут играть вместе.