Урсула фон дер Ляйен, Навальная и Эмма Стоун вошли в список 25 самых влиятельных женщин мира по версии FT

Также в список самых влиятельных женщин мира попала бывшая заместительница фон дер Ляйен, экс-еврокомиссар по цифровому переходу Маргрет Вестагер. „Она была одним из первых политиков в мире, кто принял меры против [цифровых] платформ за подрыв конкуренции, нанесение вреда их пользователям и подавление инноваций — действия, которые изначально вызвали реакцию от скептицизма до презрения. [...] Время во многом доказало ее правоту. Она заслуживает огромной похвалы за формирование десятилетнего разговора о честной конкуренции на цифровых рынках, разговора, который сыграл свою роль в изменении мировой экономики“, — пишет в колонке о датском политике глава Федеральной торговой комиссии США Лина Хан.