"Уравновешенная и популярная". Кейт — принцесса, покорившая сердца британцев

В видеообращении 42-летняя Кэтрин, урожденная Кейт Миддлтон, сказала, что эта новость стала «огромным шоком» после «невероятно трудной пары месяцев», но она в порядке и чувствует себя «сильнее с каждым днем».
Подробности рака не раскрываются, но Кенсингтонский дворец заявил, что уверен в полном выздоровлении принцессы.
Кейт объяснила, что, когда в январе ей сделали операцию на брюшной полости, о наличии у нее рака не было известно.
Тот факт, что с тех пор она не возобновляла официальную деятельность, послужил почвой для многочисленных слухов о том, что с ней происходит.
Кейт познакомилась с принцем Уильямом в сентябре 2001 года во время учебы в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Их свадьбу в Вестминстерском аббатстве спустя 10 лет смотрели по телевизору миллионы людей во всем мире. С тех пор у пары появилось трое детей.
С самого начала их знакомства и на протяжении всех этих лет к Кейт было приковано пристальное внимание как в Британии, так и во всем мире. А сейчас в ее жизни открывается новая страница.
Капитан хоккейной команды
Кэтрин Миддлтон родилась 9 января 1982 года.
Он выросла в Баклбери в графстве Беркшир, где ее родители, Майкл и Кэрол Миддлтон, занимались бизнесом по продаже по почте детских игрушек и игр для вечеринок.
Старшая из трех детей в семье, Кейт получила образование в частной школе Marlborough College в Уилтшире. Те, кто знал ее в те годы, описывали ее как уравновешенную, популярную и талантливую. Она была капитаном школьной команды по хоккею на траве.
Ее младшая сестра, Пиппа, приобрела известность после того, как стала подружкой невесты на королевской свадьбе. С тех пор она написала книгу по планированию вечеринок, а также пишет для журналов.
Джеймс, брат Кейт, основал несколько компаний, в том числе одну, которая производит пастилу на заказ.
Кэтрин познакомилась с принцем Уильямом в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, который они вместе окончили. Кейт изучала там историю искусств, а Уильям позже переключился на географию.
Их отношения расцвели во время совместных уикендов в поместье бабушки Уильяма, королевы Елизаветы II в Балморале.
Благодаря неформальному соглашению между Букингемским дворцом и прессой, заключенному еще во время учебы принца, паре на какое-то время была гарантирована конфиденциальность.
Но молчание СМИ продлилось недолго. Несколько таблоидов опубликовали фотографии Кейт с Уильямом и его отцом, принцем Чарльзом, на швейцарском горнолыжном курорте Клостерс в 2005 году, после чего будущая принцесса оказалась в центре общественного внимания.
Фотографии появились, несмотря на попытки дворца сохранить в тайне совместно проведенные Уильямом и Кейт каникулы.
Интерес прессы еще больше вырос, когда Кэтрин окончила университет, переехала в Лондон и начала работать закупщицей аксессуаров в магазине одежды Jigsaw.
В октябре 2005 года, после публикации фотографии, на которой она выглядывает из окна лондонского автобуса, ее адвокаты обратились к редакторам газет и журналов с просьбой уважать ее частную жизнь.
Адвокаты утверждали, что после окончания Кейт университета фотографы следили за ней почти круглосуточно.
Слухи о помолвке разгорелись в феврале 2006 года, когда появилась информация о том, что Кейт получит собственную королевскую охрану.
В декабре 2006 года Кэтрин снова оказалась в центре внимания после того, как вместе с матерью посетила церемонию в Королевской военной академии Сандхерст, чтобы посмотреть, как принца Уильяма вводят в звание офицера.
Это событие было примечательно тем, что ее впервые увидели на крупном публичном мероприятии, на котором присутствовали королева и другие высокопоставленные члены королевской семьи.
Давление СМИ
Слухи о помолвке достигли пика с приближением 25-летия Кейт в январе 2007 года. Репортеры, столпившиеся у входа в ее дом в лондонском районе Челси, находились там постоянно.
Сопровождавший Кейт ажиотаж папарацци вызвал неизбежные сравнения с покойной матерью принца, принцессой Дианой, которая погибла в 1997 году в автокатастрофе в Париже во время преследования фотографами.
Принц Уильям и принц Чарльз попросили оставить Кейт в покое, и некоторые газеты согласились прекратить использовать ее фотографии, сделанные папарацци.
Давление СМИ, похоже, дало о себе знать, и одной из причин этого стало предполагаемое расставание пары в апреле 2007 года, которое никто в королевской семье, впрочем, официально не подтвердил.
Сообщения о примирении были опровергнуты в июне 2007 года. Пара настаивала на том, что они «просто хорошие друзья», после того, как их заметили вместе на концерте в честь Дианы на стадионе «Уэмбли».
После этого они неоднократно появлялись на публике.
Кэтрин присутствовала при получении принцем крыльев RAF от своего отца в RAF Cranwell в апреле 2008 года, а также в Виндзоре, когда он стал кавалером Ордена Подвязки в июне того же года.
Пара объявила о своей помолвке в ноябре 2010 года, и в то время Кэтрин сказала, что вступление в королевскую семью — «пугающая перспектива».
«Надеюсь, я смогу отнестись к этому спокойно», — добавила она.
Благотворительная деятельность
Принцесса поддерживает несколько благотворительных организаций через свой собственный фонд, Королевский фонд принца и принцессы Уэльских.
В июне 2021 года она открыла Центр раннего детства Королевского фонда — благотворительную организацию, деятельность которой направлена на повышение осведомленности о важности раннего детского опыта. Принцесса также проявляет большой интерес к повышению осведомленности о психическом здоровье и благополучии детей.
Она является патроном еще ряда организаций, таких как Action on Addiction, East Anglia’s Children’s Hospices, Art Room, National Portrait Gallery, Place2Be, SportsAid, The 1851 Trust, 100 Women in Hedge Funds и Natural History Museum.
В декабре 2012 года Сент-Джеймсский дворец объявил, что герцогиня Кембриджская ждет ребенка и попала в больницу с острым токсикозом.
Она пробыла в больнице несколько дней, после чего ее выписали, но ее пребывание в клинике было омрачено самоубийством медсестры Джасинты Салданья после того, как она ответила на звонок двух австралийских радиоведущих, выдававших себя за королеву Елизавету II и принца Чарльза.
Принц Джордж появился на свет 22 июля 2013 года в частной больнице Сент-Мэри в Паддингтоне на западе Лондона, где принцесса Диана рожала своих сыновей.
Первые несколько лет супружеской жизни пара провела на острове Англси на севере Уэльса. Герцог Кембриджский в те годы работал пилотом поисково-спасательной службы RAF Valley.
Но после того, как принц объявил, что уходит в армию, пара покинула остров и поселилась в отремонтированной квартире в Кенсингтонском дворце в Лондоне.
У них также есть дом в поместье королевы Сандрингем — Анмер-Холл.
Затем с июля 2015 года принц Уильям стал работать пилотом санитарной авиации в East Anglian Air Ambulance.
О второй беременности принцессы было объявлено в сентябре 2014 года, и она снова страдала от токсикоза.
Принцесса Шарлотта Элизабет Диана родилась 2 мая 2015 года в той же больнице.
Третий ребенок пары, принц Луи Артур Чарльз, родился в той же больнице в Паддингтоне 23 апреля 2018 года.
В апреле 2016 года принц и принцесса совершили официальное зарубежное турне — семидневную поездку в Индию и Бутан.
В рамках визита они сфотографировались на скамейке у Тадж-Махала, где 24 года назад была запечатлена Диана, принцесса Уэльская.
Пара также посетила с официальными визитами США и Канаду в 2011 году, Юго-Восточную Азию в 2012 году по случаю бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II, а также Восточное побережье США в декабре 2014 года.
В октябре 2015 года состоялся первый государственный банкет пары после свадьбы. Мероприятие в Букингемском дворце проходило во время визита в Великобританию главы КНР Си Цзиньпина.
Затем принц и принцесса вместе с принцем Гарри организовали ужин для президента США Барака Обамы и его супруги Мишель во время их визита в Лондон в апреле 2016 года.
Принцесса увлекается подводным плаванием — в августе 2015 года она получила сертификат продвинутого дайвера — и фотографией. Именно она в основном фотографирует своих детей в их дни рождения.
Принцесса была выбрана в качестве звезды обложки июньского выпуска британского Vogue 2016 года — она впервые снялась для журнала.
Принцесса Кэтрин была источником огромной поддержки для принца Уильяма после смерти его бабушки, королевы Елизаветы II, в сентябре 2022 года.
В своем первом заявлении после смерти бабушки принц Уэльский также говорил о «наставничестве и поддержке», которые королева ранее оказывала принцессе Кэтрин.
Принц и принцесса Уэльские отметили первую годовщину смерти королевы Елизаветы II небольшой частной службой в Пембрукшире в сентябре 2023 года.
В январе 2024 года принцесса Уэльская провела 13 дней в больнице после операции на брюшной полости.
Кенсингтонский дворец заявил, что процедура была запланирована и прошла успешно, но принцесса не вернулась к королевским обязанностям.
22 марта принцесса Кейт сделала публичное заявление о том, что анализы после операции показали наличие рака.
С тех пор принцесса проходит курс профилактической химиотерапии.