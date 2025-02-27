Умерла звезда "Баффи" и "Сплетницы" актриса Мишель Трахтенберг. Ей было 39 лет

Ее тело утром в среду обнаружила мать, а прибывшие медики констатировали смерть. По данным полиции, признаков насильственной смерти нет. В последние годы актриса страдала от проблем со здоровьем и недавно перенесла пересадку печени.

Мишель Трахтенберг родилась в 1985 году в Нью-Йорке. Ее отец был родом из Германии, а мать — из СССР, поэтому актриса владела русским языком. Свою карьеру она начала в три года, снимаясь в рекламных роликах, а позже — в детских телесериалах.