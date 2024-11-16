Умерла актриса Светлана Светличная, звезда „Бриллиантовой руки“

Как передает Интерфакс со ссылкой на Союз кинематографистов, Светличная скончалась утром в субботу.
Светличная прославилась в 1968 году, когда вышел фильм Леонида Гайдая „Брилллиантовая рука“. Именно в этом фильме героиня Светличной Анна Сергеевна произнесла знаменитую и ставшую мемом фразу — „Не виноватая я, он сам пришел!“.
Светличная также сыграла в фильмах „Место встречи изменить нельзя“, „Семнадцать мгновений весны“, „Герой нашего времени“, „Стряпуха“, „Застава Ильича“ и других.
В гильдии актеров Союза кинематографистов отметили, что „Светлана была и останется в памяти как настоящая звезда“.
„Она была актрисой и в жизни, и на экране. Светлая память этому светлому человеку. Она уходила тяжело, но в памяти останется светлячком, Светочкой Светличной“, — добавили в гильдии.
Светличная родилась 15 мая 1940 года. Окончила ВГИК и в 1963 году, после окончания института стала актрисой Театра-студии киноактёра.
В 1959 году дебютировала в кино в фильме Михаила Калика „Колыбельная“.
Похороны актрисы пройдут на Троекуровском кладбище.