Умерла актриса Светлана Светличная, звезда „Бриллиантовой руки“

Как передает Интерфакс со ссылкой на Союз кинематографистов, Светличная скончалась утром в субботу.

Светличная прославилась в 1968 году, когда вышел фильм Леонида Гайдая „Брилллиантовая рука“. Именно в этом фильме героиня Светличной Анна Сергеевна произнесла знаменитую и ставшую мемом фразу — „Не виноватая я, он сам пришел!“.

Светличная также сыграла в фильмах „Место встречи изменить нельзя“, „Семнадцать мгновений весны“, „Герой нашего времени“, „Стряпуха“, „Застава Ильича“ и других.

В гильдии актеров Союза кинематографистов отметили, что „Светлана была и останется в памяти как настоящая звезда“.