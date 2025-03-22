Умерла актриса Лариса Голубкина

„Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина“, — написал Малахов в телеграм-канале утром 22 марта.
Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1955 году поступила в Московское музыкально-педагогическое училище на дирижерско-хоровое отделение, которое окончила в 1959 году, затем поступила в ГИТИС, на отделение музыкальной комедии.
Во время учебы в ГИТИС начала сниматься в кино — дебютом актрисы стала главная роль в комедии Эльдара Рязанова „Гусарская баллада“.
Параллельно с театральной деятельностью Голубкина с 1960-х годов стала выступать на эстраде, исполняя песни из репертуара Клавдии Шульженко, песни советских композиторов и старинные русские романсы, работает с оркестрами Л. Утесова, А. Кролла, с квартетом под управлением В. Маликова, квартетом под управлением Е. Выставкина, пианистами Д. Ашкенази, Б. Мандрусом, Л. Кауфманом, С. Коганом. В 1970—1980-х годах много гастролировала по СССР со своим мужем А. Мироновым и аккомпаниатором Л. Оганезовым. Постепенно романсовый репертуар, где вокальное мастерство Голубкиной проявилось особенно ярко, стал доминирующим.
В 1999 году вместе с другими известными артистами приняла участие в проекте Виктора Мережко и композитора Евгения Бедненко „Поют звёзды театра и кино“, где выступила как исполнительница русских романсов. В декабре 2020 года у артистки произошел перелом шейки бедра. В мае 2021 года актриса поступила в реабилитационный центр в связи с этой травмой. В августе 2023 года Лариса Голубкина травмировалась повторно в больнице в результате падения.