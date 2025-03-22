Умерла актриса Лариса Голубкина

„Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина“, — написал Малахов в телеграм-канале утром 22 марта.

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1955 году поступила в Московское музыкально-педагогическое училище на дирижерско-хоровое отделение, которое окончила в 1959 году, затем поступила в ГИТИС, на отделение музыкальной комедии.

Во время учебы в ГИТИС начала сниматься в кино — дебютом актрисы стала главная роль в комедии Эльдара Рязанова „Гусарская баллада“.