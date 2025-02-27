Умер Джин Хэкмен, звезда Голливуда и двукратный лауреат "Оскара"

Хэкмену было 95 лет, его жене 63. Актер дважды получил премию „Оскар“: за роль в криминальном боевике о наркоторговцах „Французский связной“ (1971) и в вестерне 1992 года „Непрощенный“.

Юджин Аллен Хэкмен, его жена, пианистка Бетси Аракава, и их собака были найдены мертвыми у себя дома в Санта-Фе (штат Нью-Мексико), сообщает полиция. Смерть наступила накануне. Сайт Santa Fe New Mexican, ссылаясь на шерифа округа, пишет, что следов насильственной смерти не было.

Карьера Хэкмена началась в шестидесятых, он снялся в более чем 80 фильмах и работал на телевидении. Помимо „Оскара“, он трижды получал „Золотой глобус“ и дважды премию BAFTA.