Умер Ален Делон. Красавец-мужчина, кумир миллионов и гордость Франции. Каким мир его запомнит

В этой картине Делон сыграл авантюриста Тома Рипли, которого американский миллионер отправляет в Европу, чтобы тот вернул в Штаты его сына, живущего богемной жизнью и не торопящегося покидать Старый Свет. Режиссер остался доволен Делоном: „Он обладал поразительной способностью собраться, необычайно восприимчивым „ухом“. Актер с таким редким слухом — благодать для режиссера. Многие актеры усваивают лишь то, что их устраивает. Ален был готов всегда выполнять самые невероятные вещи, а ведь именно невероятные вещи способны двигать вперед действие драмы“, — говорил Рене Клеман.

Современному зрителю известна и другая экранизация этого романа, которая так и называется — „Талантливый мистер Рипли“ (1999), с Мэттом Дэймоном и Джудом Ло. В сети до сих пор можно встретить споры о том, у кого Том Рипли получился интереснее: у Делона или Дэймона. Но очевидно, что это два совершенно разных воплощения: Дэймон в образе Рипли — это человек ниоткуда, бедный, не самый харизматичный мужчина и не самый интересный собеседник, вдобавок с заурядной внешностью. В то время как Рипли Алена Делона — роковой красавец, вполне осознающий всю силу своего обаяния.