Участница группы "Måneskin" устроила в Вильнюсе бурную вечеринку: стояла за диджейским пультом в провокaционном наряде

Артистка прилетела в Вильнюс за несколько часов до концерта. Она была удивлена гостеприимством фанатов. Один из них появился с эксклюзивным постером - на нем были написаны любимые слова артистки – "Miss Bit*h". Организаторы утверждают, что Виктория была приятно удивлена, увидев этот плакат.

После этого она сразу отправилась в Loftas, где дала горячий концерт. Однако на этот раз она была не с бас-гитарой, а за диджейским пультом. Виктория своей энергией вовлекла всех в свой озорной и дерзкий техно. Когда заиграла музыка, зал обезумел – фанаты сразу начали танцевать, к ним присоединилась и сама исполнительница.