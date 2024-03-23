У Кейт, принцессы Уэльской, диагностирован рак, она проходит химиотерапию

Принцесса записала видеообращение, в котором сказала следующее: «Конечно, это стало огромным потрясением, и мы с Уильямом делаем все, что можем, чтобы это осмыслить и справиться с этим приватно ради нашей молодой семьи. Как вы можете себе представить, на это потребовалось время. Мне было нужно время для того, чтобы восстановиться после серьезной операции и начать [онкологическое] лечение. Но самое главное, нам было нужно время, чтобы все объяснить Джорджу, Шарлотте и Луи подходящим для них образом, и заверить их, что со мной все будет нормально».