ТАСС: Юрия Дудя проверяют по статье о "дискредитации армии"

Прокуратура Москвы начала проверку в отношении журналиста Юрия Дудя по уголовной статье о "дискредитации" российской армии (ст. 280.3 УК РФ) после интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми. Об этом агентство ТАСС сообщает в субботу, 11 ноября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.