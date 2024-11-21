Сын кронпринцессы Норвегии арестован по делу о насилии

Указывается, что молодого человека обвиняют в правонарушении сексуального характера. Это уже второй подобный инцидент, связанный с Мариусом Боргом Хёйби, передает немецкий телеканал ZDF со слов прокурора полиции Осло Андреаса Крушевски. В обоих случаях речь идет о „сексуальных действиях в отношении женщины, которая была не в состоянии воспротивиться им“. На сайте норвежской полиции сообщается, что расследование по текущему делу было начато прокуратурой 6 ноября.