Супруг певицы Джорданы Буткуте признан виновным в подделке документов

"Обладая подробными медицинскими знаниями, будучи врачом, зная, что содержащиеся в лекарствах психотропные вещества при безответственном употреблении могут вызвать зависимость и оказать вредное воздействие на организм, он это проигнорировал и только благодаря счастливому стечению обстоятельств удалось избежать последствий", – говорится в пресс-релизе Каунасского окружного суда.

По данным следствия, обвиняемый А. Стучинскас 42 раза подделывал рецепты, 36 раз помогал различным лицам приобретать психотропные вещества в немедицинских целях и 2 раза приобретал их сам.

Арунас Стучинскас осужден судом за то, что в 2020 г., когда он уже не работал в государственном или муниципальном учреждении здравоохранения и не имел права заниматься медицинской деятельностью, но имел выданные ему лицензию врача на медицинскую практику и печать врача, он систематически подделывал рецепты, помогал другим лицам приобретать психотропные вещества в немедицинских целях и приобретал их сам.

Согласно постановлению суда, Э. Страсявичюс осужден за то, что в 2020-2021 гг. приобрел не менее 25 незаполненных рецептурных бланков с больничными реквизитами, подтвержденных печатью врача А. Стучинскаса и частично заверенных подписью врача, с целью систематической подделки рецептов совместно с А. Стучинскасом, использования и, с его помощью, незаконного приобретения лекарственных препаратов, содержащих очень большое количество психотропных веществ, в аптеках, и в период с 2020 по 2021 гг. осуществил этот преступный план в городе Каунасе 25 раз.

Суд отсрочил исполнение приговора на 2 года и обязал А. Стучинскаса не покидать пределов города (района) по месту жительства без разрешения учреждения по надзору за осужденным, не употреблять психоактивные вещества без назначения врача и участвовать в исправительной программе.

При вынесении приговора А. Стучинскасу суд, приняв во внимание решение в отношении лица по другому уголовному делу, приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы и назначил штраф в размере 1,7 тыс. евро.

Каунасский окружной суд постановил, что Э. Страсявичюс совершил преступление небольшой тяжести и особой тяжести. При вынесении приговора суд принял во внимание тот факт, что обвиняемый приобретал лекарственные препараты законно – в аптеке, у него были именно лекарственные препараты, а не само психотропное вещество, хотя препарат содержит психотропные вещества, однако они разрешены для медицинских целей.

В деле также установлено, что лекарственные препараты Э. Страсявичюс употреблял сам, нет данных о том, что обвиняемый распространял их или совершал какие-либо действия, указывающие на такое намерение, его действия не повлекли за собой каких-либо негативных последствий для других лиц.