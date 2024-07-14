Суд закрыл дело актера Алека Болдуина, которого обвиняли в непредумышленном убийстве оператора на съемках

42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс была убита во время репетиции одной из сцен выстрелом из револьвера, которым по сюжету фильма пользовался Болдуин — он оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых.

Ранее было установлено, что пиротехник фильма Ханна Гутьеррес-Рид случайно перепутала реквизитные пули с боевыми патронами, которые она принесла из дома. В начале этого года она была признана виновной в непреднамеренном убийстве и приговорена к 18 месяцам тюрьмы.

Сторона обвинения утверждала, что Болдуин грубо пренебрег техникой безопасности на съемочной площадке. Ему тоже грозило до 18 месяцев тюремного заключения. Он отрицал вину.