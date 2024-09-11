Стала известна причина смерти Александра Маслякова

Согласно полученным журналистами подробностям, последние дни жизни ведущий КВН провел в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц. Рядом с Александром Васильевичем находились его родственники.
Как выяснилось, причиной смерти Маслякова стал неоперабельный рак легких, с которым он боролся около двух лет. Онкологи сообщили ведущему еще восемь месяцев назад, что, к сожалению, лечение уже не поможет.
В последнее время Александр Масляков почти не общался с журналистами, предпочитая проводить все время со своей семьей.
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