Стала известна причина смерти Александра Маслякова

Согласно полученным журналистами подробностям, последние дни жизни ведущий КВН провел в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц. Рядом с Александром Васильевичем находились его родственники.

Как выяснилось, причиной смерти Маслякова стал неоперабельный рак легких, с которым он боролся около двух лет. Онкологи сообщили ведущему еще восемь месяцев назад, что, к сожалению, лечение уже не поможет.