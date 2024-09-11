2024.09.11 16:57

Стала известна причина смерти Александра Маслякова

 
rus.DELFI.lv
Александр Масляков
Александр Масляков
ФОТО: RIA / Scanpix

8 сентября ушел из жизни легендарный телеведущий Александр Масляков. Ему было 82 года. Сегодня появились подробности о причине смерти бессменного ведущего КВН.

Согласно полученным журналистами подробностям, последние дни жизни ведущий КВН провел в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц. Рядом с Александром Васильевичем находились его родственники.

Как выяснилось, причиной смерти Маслякова стал неоперабельный рак легких, с которым он боролся около двух лет. Онкологи сообщили ведущему еще восемь месяцев назад, что, к сожалению, лечение уже не поможет.

В последнее время Александр Масляков почти не общался с журналистами, предпочитая проводить все время со своей семьей.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии