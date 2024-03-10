Сотрудничала ли Коко Шанель с нацистами? Правда сложнее

У Коко Шанель была безграничная фантазия. В 1910-х годах она создавала одежду простого кроя из удобного трикотажа, освобождая женщин того времени от корсетов, а позже подарила миру маленькое черное платье и ставший классикой парфюм Chanel № 5.
Еще Шанель была мастером изобретения собственной биографии. Она отказывалась признавать свое бедное детство, когда ее после смерти матери и ухода отца из семьи воспитывали монахини.
Достигнув успеха как кутюрье, она заплатила за молчание двум своим братьям, которые могли бы поставить ее в неловкое положение своим низким социальным статусом.
Будучи прагматиком, она была склонна рассказывать небылицы о своей жизни, но один факт о ней неопровержим: Шанель сотрудничала с нацистами. Возможно, она также помогала французскому Сопротивлению.
Женщина, стремившаяся контролировать свой имидж и наследие, превратила свою биографию в запутанный клубок.
Две правды
Создатели «Нового взгляда» решили углубленно изучить коллаборационизм Шанель, но показали его в наименее негативном свете.
Сериал наполнен многозначительными диалогами, но особого внимания заслуживает ответ Диора (Бен Мендельсон) студенту Сорбонны в 1955 году, когда тот попросил его, на тот момент звезду моды, объяснить, почему он во время немецкой оккупации Парижа создавал одежду для жен и подруг нацистов, в то время как Шанель (Жюльет Бинош) предпочла закрыть свой модный дом.
«Есть правда, — ответил Диор, — но всегда есть другая правда, которая скрывается за ней».
Сериал, который из 1955 года переносится в прошлое, в годы Второй мировой войны, безусловно, является художественным вымыслом, вдохновленным реальной историей. Но он точно указывает на правду о двух совершенно разных реакциях на войну.
Правда Диора проще — он был непоколебимо предан Франции. Он продолжал шить одежду для нацистов, чтобы заработать себе на жизнь и поддерживать деньгами героические усилия своей сестры Кэтрин (Мэйси Уильямс) в движении Сопротивления. В конечном итоге Кэтрин Диор была схвачена, подтвергнута пыткам и заключена в трудовой лагерь. Ее малоизвестная история стала одним из главных открытий сериала.
О жизни Шанель в то время мы имеем более смутные представления, а некоторые детали ее биографии до сих пор интерпретируют по-разному.
Известно, что у нее был длительный роман с нацистским агентом Гансом Гюнтером фон Динклаге (Клас Банг в сериале). Знакомство с ним и другими нацистами в конечном итоге помогло Шанель освободить ее любимого племянника Андре, военнослужащего французской армии, из нацистского лагеря для военнопленных.
В то же время она безуспешно пыталась использовать нацистские законы об арийском превосходстве, запрещавшие евреям владеть бизнесом, чтобы отобрать контроль над своей парфюмерной компанией у партнеров-евреев.
Ронда Гарелик, одна из самых проницательных и осторожных биографов Шанель, в своей книге «Мадемуазель: Коко Шанель и пульс истории» (2014) приходит к выводу, что Шанель, вероятно, верила в дело нацистов, а также руководствовалась соображениями целесообразности, корысти и антисемитизма.
«Патриотизм всегда значил для нее меньше, чем власть», — пишет Гарелик и отмечает: «Никогда она не осознавала последствий попыток применить отвратительные нацистские законы об арийском превосходстве против своих собственных деловых партнеров».
При этом автор книги «Коко Шанель: Легенда и жизнь» Жюстин Пикарди сказала BBC Culture, что «слишком легко сказать, что Шанель была нацисткой». По ее мнению, Шанель слишком сильно верила в свободу, чтобы принять нацизм, даже если она и использовала свои нацистские связи.
Сложное наследие
Авторы сериала предлагают зрителям смотреть на сотрудничество Шанель с нацистами — помимо использования их законов в личных интересах — как неохотное с ее стороны. В конце концов, она главный герой, а они редко бывают чистыми злодеями.
В сериале она впервые появляется в сцене, в которой посреди ночи она приезжает в лагерь, чтобы спасти своего племянника Андре в 1943 году.
В вымышленном мира Шанель обратилась за помощью в освобождении Андре к соему другу-нацисту барону Луи де Вофрелану, но не до конца продумала последствия. Вскоре барон убеждает ее встретиться с Гансом Гюнтером фон Динклаге (также известным как Шпатц), и так начинается их роман.
Шанель совершенно одурманена и до странности наивна в том, что касается его намерений. Но ее все чаще загоняют в угол и угрожают задействовать в операции «Модная шляпа», в рамках которой она якобы должна была поехать в Мадрид к давнему другу Уинстону Черчиллю и договориться о прекращении войны в обход Гитлера.
В реальной жизни отношения Шанель со Шпатцем начались еще в 1941 году, и, скорее всего, это была расчетливая, открытая попытка помочь освободить ее племянника.
«Я думаю, она сделала бы все, чтобы спасти его. И именно тогда у нее начинается роман [со Шпатцем]», — считает ее биограф Жюстин Пикарди.
Чтобы нацистские связи помогли в итоге освободить Андре, потребовалось 18 месяцев. Большинство биографов сходится во мнении, что освобождение племянника, вероятно, было первоначальным мотивом сотрудничества Шанель с нацистами. Но со временем, пишет Гарелик, Шанель в этом «вышла за рамки семейного долга».
«Цель заключалась в том, чтобы как можно точнее изобразить дух Коко Шанель», но в то же время создать эпизодическую драму, которая могла бы заставить зрителей менять свое мнение о ней в зависимости от ее поступков, объяснил BBC Culture создатель сериала Тодд Кесслер.
«Не вдохновляет писать злодеев или героев. Что вдохновляет, так это исследовать серый цвет, потому что это приближает меня к пониманию персонажей и решений, которые им пришлось принять», — сказал он.
И он, и Пикарди указывают на важность оценки этого выбора в ужасающем контексте того времени. Кесслер отмечает, что после двух лет оккупации никто не знал, что она продлится четыре года. Это могло продолжаться бесконечно.
«Все персонажи принимали решения, иногда несколько решений в день, о том, как им выжить и как дотянуть до следующего дня, — говорит он. — Страх, ужас, с которым они сталкивались каждый день, усиливают сострадание к людям, которые принимали те или решения, делали выбор, как Коко Шанель в тот период».
Мнения уже посмотревших сериал разделились. Больше всего его критикуют за то, как мягко преподносится сотрудничество Шанель с нацистами. Как написала газета Guardian: «Холокост по сути выкинут из повествования в пользу конкурениции за тюль».
Сайт RogerEbert.com называет это «откровенным ревизионистским подходом к Шанель», в котором «сценаристы, похоже, стремятся сделать все возможное, чтобы минимизировать или скрыть» правду о связях Шанель с нацистами.
Если она также помогла и Сопротивлению, то это было менее личное участие, чем ее сотрудничество с нацистами. Пикарди говорит, что в доме Шанель на Ривьере был спрятан беспроводной передатчик, который использовали участники Сопротивления, и он также был убежищем для евреев, пытавшихся бежать из Франции.
В недавно опубликованных документах из французских архивов Шанель указана как участница Сопротивления. Но по крайней мере один историк скептически отнесся к этим утверждениям.
На проходящей в музее Виктории и Альберта в Лондоне выставке «Габриэль Шанель. Манифест моды» представлены документы, никогда ранее не показывавшиеся публике, в которых она фигурирует как член Сопротивления, наряду с доказательствами ее участия в деятельности нацистов.
Ориоль Каллен, куратор выставки, сказала Guardian: «Новые доказательства не оправдывают ее. Они лишь усложняют картину».
В сериале тему возможного сотрудничества Шанель с движением Сопротивления обошли, поскольку, как говорит режиссер Тодд Кесслер, он хотел иметь по меньшей мере два надежных источника о фактах из жизни легендарной модельерши.
В реальности, вскоре после освобождения Парижа Шанель была допрошена французскими властями на предмет связей с нацистами, но была освобождена в считанные часы.
Историки предполагают, что причиной того, что она так легко отделалась, частично была ее дружба с Черчиллем, независимо от того, вмешался он напрямую или нет.
Вскоре она уехала в Швейцарию, чтобы избежать возмездия, и жили там почти 10 лет. Ее роман со Шпатцем продолжался в течение многих лет после войны, а ее деятельность в военное время никогда не имела никаких официальных последствий.
Гений и злодейство - несовместимы?
В «Новом взгляде» рассказывается об этих годах, но спойлеров к еще не вышедшим сериям здесь нет. Кое-что из того, что изображено в сериале — правда, но многое, включая роль Шпатца, сильно расходится с историческими данными.
Сотрудничество Шанель с нацистами, возможно, и запятнало ее наследие, но она по-прежнему считается, пожалуй, самым влиятельным дизайнером XX века. А темная правда о творческих людях никогда не уйдет в прошлое.
«Взлеты и падения: Джон Гальяно» — новый увлекательный документальный фильм о знаменитом дизайнере, чья карьера перекликается с карьерой Шанель.
Он стал креативным директором дома моды Dior и потерял эту должность в 2011 году после того, как появились видеозаписи, на которых он в пьяном виде выкрикивает антисемитские ругательства.
Он покаялся и вернулся в индустрию, а его последний показ для Maison Margiela, состоявшийся всего месяц назад, получил восторженные отзывы.
В фильме Робин Гивхан, критик моды и культуры, лауреат Пулитцеровской премии и журналист Washington Post, говорит о нем в выражениях, которые вполне можно применить к Шанель.
Даже если вы считаете, что Гальяно заслуживает второго шанса, говорит Гивхан, вы «все равно все время помните о том, что он сказал».
«В голове могут одновременно уживаться две противоречивые мысли».