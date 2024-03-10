Сотрудничала ли Коко Шанель с нацистами? Правда сложнее

Будучи прагматиком, она была склонна рассказывать небылицы о своей жизни, но один факт о ней неопровержим: Шанель сотрудничала с нацистами. Возможно, она также помогала французскому Сопротивлению.

Достигнув успеха как кутюрье, она заплатила за молчание двум своим братьям, которые могли бы поставить ее в неловкое положение своим низким социальным статусом.

Еще Шанель была мастером изобретения собственной биографии. Она отказывалась признавать свое бедное детство, когда ее после смерти матери и ухода отца из семьи воспитывали монахини.

У Коко Шанель была безграничная фантазия. В 1910-х годах она создавала одежду простого кроя из удобного трикотажа, освобождая женщин того времени от корсетов, а позже подарила миру маленькое черное платье и ставший классикой парфюм Chanel № 5.

Правда Диора проще — он был непоколебимо предан Франции. Он продолжал шить одежду для нацистов, чтобы заработать себе на жизнь и поддерживать деньгами героические усилия своей сестры Кэтрин (Мэйси Уильямс) в движении Сопротивления. В конечном итоге Кэтрин Диор была схвачена, подтвергнута пыткам и заключена в трудовой лагерь. Ее малоизвестная история стала одним из главных открытий сериала.

Сериал, который из 1955 года переносится в прошлое, в годы Второй мировой войны, безусловно, является художественным вымыслом, вдохновленным реальной историей. Но он точно указывает на правду о двух совершенно разных реакциях на войну.

«Есть правда, — ответил Диор, — но всегда есть другая правда, которая скрывается за ней».

Сериал наполнен многозначительными диалогами, но особого внимания заслуживает ответ Диора (Бен Мендельсон) студенту Сорбонны в 1955 году, когда тот попросил его, на тот момент звезду моды, объяснить, почему он во время немецкой оккупации Парижа создавал одежду для жен и подруг нацистов, в то время как Шанель (Жюльет Бинош) предпочла закрыть свой модный дом.

Ронда Гарелик, одна из самых проницательных и осторожных биографов Шанель, в своей книге «Мадемуазель: Коко Шанель и пульс истории» (2014) приходит к выводу, что Шанель, вероятно, верила в дело нацистов, а также руководствовалась соображениями целесообразности, корысти и антисемитизма.

В то же время она безуспешно пыталась использовать нацистские законы об арийском превосходстве, запрещавшие евреям владеть бизнесом, чтобы отобрать контроль над своей парфюмерной компанией у партнеров-евреев.

Известно, что у нее был длительный роман с нацистским агентом Гансом Гюнтером фон Динклаге (Клас Банг в сериале). Знакомство с ним и другими нацистами в конечном итоге помогло Шанель освободить ее любимого племянника Андре, военнослужащего французской армии, из нацистского лагеря для военнопленных.

О жизни Шанель в то время мы имеем более смутные представления, а некоторые детали ее биографии до сих пор интерпретируют по-разному.

В сериале она впервые появляется в сцене, в которой посреди ночи она приезжает в лагерь, чтобы спасти своего племянника Андре в 1943 году.

Авторы сериала предлагают зрителям смотреть на сотрудничество Шанель с нацистами — помимо использования их законов в личных интересах — как неохотное с ее стороны. В конце концов, она главный герой, а они редко бывают чистыми злодеями.

При этом автор книги «Коко Шанель: Легенда и жизнь» Жюстин Пикарди сказала BBC Culture, что «слишком легко сказать, что Шанель была нацисткой». По ее мнению, Шанель слишком сильно верила в свободу, чтобы принять нацизм, даже если она и использовала свои нацистские связи.

«Патриотизм всегда значил для нее меньше, чем власть», — пишет Гарелик и отмечает: «Никогда она не осознавала последствий попыток применить отвратительные нацистские законы об арийском превосходстве против своих собственных деловых партнеров».

Чтобы нацистские связи помогли в итоге освободить Андре, потребовалось 18 месяцев. Большинство биографов сходится во мнении, что освобождение племянника, вероятно, было первоначальным мотивом сотрудничества Шанель с нацистами. Но со временем, пишет Гарелик, Шанель в этом «вышла за рамки семейного долга».

«Я думаю, она сделала бы все, чтобы спасти его. И именно тогда у нее начинается роман [со Шпатцем]», — считает ее биограф Жюстин Пикарди.

В реальной жизни отношения Шанель со Шпатцем начались еще в 1941 году, и, скорее всего, это была расчетливая, открытая попытка помочь освободить ее племянника.

Шанель совершенно одурманена и до странности наивна в том, что касается его намерений. Но ее все чаще загоняют в угол и угрожают задействовать в операции «Модная шляпа», в рамках которой она якобы должна была поехать в Мадрид к давнему другу Уинстону Черчиллю и договориться о прекращении войны в обход Гитлера .

В вымышленном мира Шанель обратилась за помощью в освобождении Андре к соему другу-нацисту барону Луи де Вофрелану, но не до конца продумала последствия. Вскоре барон убеждает ее встретиться с Гансом Гюнтером фон Динклаге (также известным как Шпатц), и так начинается их роман.

«Цель заключалась в том, чтобы как можно точнее изобразить дух Коко Шанель», но в то же время создать эпизодическую драму, которая могла бы заставить зрителей менять свое мнение о ней в зависимости от ее поступков, объяснил BBC Culture создатель сериала Тодд Кесслер.

«Не вдохновляет писать злодеев или героев. Что вдохновляет, так это исследовать серый цвет, потому что это приближает меня к пониманию персонажей и решений, которые им пришлось принять», — сказал он.

И он, и Пикарди указывают на важность оценки этого выбора в ужасающем контексте того времени. Кесслер отмечает, что после двух лет оккупации никто не знал, что она продлится четыре года. Это могло продолжаться бесконечно.