"Слишком свободная": Алле Пугачевой — 75. Что она значит для России?

«Мало людей хоть что-то внятное сказали на эту тему, и в основном это были люди молодые. А среди людей возраста Пугачевой никто из такого рода публичных фигур не высказывался. Поэтому даже такая фраза и такой поступок — отъезд из России — уже выглядят большим событием».

Бояринов уверен, что Пугачева остается авторитетом как для многих жителей России, так и для коллег по цеху — в том числе тех, кто остался и молчит о войне. «Думаю, то, что она сама себе не изменила, не стала молчать и избегать сложного вопроса, произвело на всех впечатление. И он все равно присутствует в головах людей и вносит ноту сомнения — а все ли мы делаем правильно, а туда ли мы все дружно в ногу шагаем. И последствия этого поступка и выбора мы еще увидим. Мы еще не в последнем акте этой пьесы», — предполагает он.