Скончался Александр Масляков, ведущий и руководитель КВН

„Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу „КВН“, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами“, — говорится в сообщении пресс-службы КВН.

О причине смерти ведущего не сообщается, но известно, что состояние его здоровья заметно ухудшилось после повторно перенесенного в 2022 году коронавируса, а в последнее время он проходил поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких.

В сезоне Высшей лиги 2022 года Масляков провёл лишь две игры (в остальных его заменяли другие ведущие Первого канала), в сезоне 2023 года – ни одной, а весной 2024 официально объявил об уходе с места ведущего программы.