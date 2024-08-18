Шляпа Индианы Джонса из „Храма Судьбы“ продана за $630 тыс.

Как уточняет Hollywood Reporter, за другую шляпу, которую Харрисон Форд носил на съемках все того же фильма „Индиана Джонса и храм судьбы“, на аукционе в 2021 году была предложена в два с лишним раза меньшая сумма: она ушла с молотка „всего“ за $300 тыс.