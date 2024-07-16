Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из „Основного инстинкта“ 32 года спустя

В кожаном кресле, в красном кружевном белье и с белым ожерельем на шее и закинув ногу на ногу - так Стоун ностальгирует спустя 32 года. Тогда ее героиня была одета в короткое белое платье.
Конечно, это не первый раз, когда Стоун возрождает эту тему. В ноябре 2019 года, получая награду „Женщина года“ по версии GQ, она ее повторила и заявила: „У нас есть полное право быть сильными в любой форме сексуальности, которую мы выбираем, и никто не может отнять это у нас“.
В своих мемуарах The Beauty of Living Twice (2021) она рассказала, что ее обманом заставили снять нижнее белье для этой сцены, заявив, что оно отражает свет. Режиссер фильма Пол Верховен отверг эти обвинения как ложные.