Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из „Основного инстинкта“ 32 года спустя

В кожаном кресле, в красном кружевном белье и с белым ожерельем на шее и закинув ногу на ногу - так Стоун ностальгирует спустя 32 года. Тогда ее героиня была одета в короткое белое платье.

Конечно, это не первый раз, когда Стоун возрождает эту тему. В ноябре 2019 года, получая награду „Женщина года“ по версии GQ, она ее повторила и заявила: „У нас есть полное право быть сильными в любой форме сексуальности, которую мы выбираем, и никто не может отнять это у нас“.