2024.09.16 11:34

Шаг к примирению? Королевская семья поздравила принца Гарри с юбилеем

 
rus.DELFI.lv
Princas Harry
Princas Harry
ФОТО: Scanpix

Королевская семья опубликовала в социальных сетях пост с поздравлением принцу Гарри, 15 сентября отметившему 40-летие. Многие комментаторы восприняли публикацию, как публичное проявление желания помириться с мятежным принцем. Эксперты, впрочем, считают, что все не так однозначно.

В заявлении, дополненном фотографией улыбающегося Гарри и эмодзи с праздничным тортом, говорится: „Поздравляем герцога Сассекского с 40-летием!“.

Гарри, который живет в Калифорнии, провел свой день рождения с женой Меган и их детьми - принцем Арчи и принцессой Лилибет.

Опрос, проведенный для газеты The Mail on Sunday, показал, что треть британцев были бы рады возвращению принца Гарри как исполняющего обязанности члена королевской семьи. Поддержка возвращения Гарри выросла с 25 процентов в марте до 34 процентов в этом месяце, по данным Ipsos.

Это первый раз, когда королевская семья публично поздравила Гарри с днем рождения с 2021 года.

Отдельное поздравление также опубликовали принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Королевский эксперт Том Боуэр утверждает, что поздравление от принца и принцессы Уэльских - не более, чем поддержание образа. В беседе с MailOnline Боуэр сказал: „Неожиданное поздравление Уильяма и Кейт с днем рождения Гарри не является шагом к примирению. Скорее, это говорит о том, что Уэльсы не хотят выглядеть грубыми. „Дипломатичность им ничего не стоит и позволяет избежать критики. Король, понятно, поздравил сына, но нет никаких признаков размораживания их отношений“, - считает эксперт.

Гарри, в свою очередь, хочет, чтобы его тепло принимали в Великобритании после того, как он покинул пост работающего члена королевской семьи в 2020 году, утверждает эксперт. Он все так же одержим своим публичным имиджем. „На протяжении многих лет принц Гарри изучал все статьи, написанные о нем, - сказала телеведущая Хелена Чард в интервью Fox News Digital. - Он по-прежнему одержим своим публичным имиджем здесь, в Великобритании. Он стремится изменить общественное восприятие, отчаянно желая, чтобы его видели в сияющем свете, а не в постоянном негативном пиар-вихре, который его окружает“.

Сам же именинник в комментарии для BBC сказал: „В 30 лет я переживал, а в 40 - радуюсь“. Он также добавил, что отцовство дало ему новое чувство цели - сделать этот мир лучше.

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