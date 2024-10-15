С точки зрения науки: названы самые красивые мужчины в мире

Голливуд из года в год не устает задаваться вопросом: „Кто же, кто же самый красивый?!“. Многим кажется, что такой титул трудно присвоить, ведь вкусы у всех разные. Однако известный пластический хирург Джулиан де Сильва в очередной раз решил подойти к этому вопросу с научной точностью.

Он взял на вооружение древнегреческий принцип золотого сечения и провел исследование, которое помогло определить идеальные пропорции мужского лица. В результате было установлено, что звезда фильмов „Мстители“ и „Пипец“ Аарон Тейлор-Джонсон может официально считаться самым красивым мужчиной в мире.