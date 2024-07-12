2024.07.12 10:38

Пугачева уже переехала в Латвию? Певицу заметили в Юрмале

 
rus.DELFI.lv
Алла Пугачева в Латвии
Алла Пугачева в Латвии
ФОТО: Instagram

Недавно в СМИ сообщалось, что Алла Пугачева переезжает вместе с детьми в Латвию, а Максим Галкин присоединиться к семье чуть позже. Очевидцы уже успели заметить певицу на улице Йомас в Юрмале.

На видео, опубликованном в Instagram, видно, как Алла Борисовна в окружении детей и некого мужчины прогуливается по центральной улице Юрмалы. Его снял, сидя за столиком кафе, внимательный очевидец.

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