2024.07.27 19:33

Пугачева, Макаревич и Верка Сердючка: как прошел первый день фестиваля "Лайма Рандеву"

 
rus.DELFI.lv
Rusų redakcija - 16682
Rusų redakcija - 16682

26 июля в концертном зале „Дзинтари“ открылся фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Он продлится до 28 июля и соберет на одной сцене несколько десятков артистов из разных стран.

В первый день фестиваля на сцену вышли популярная в 90-е группа Londonbeat (Великобритания), украинские артисты Верка Сердючка, Настя Каменских, Макс Барских, Алексеев, Анна Буткевич, Ульяна Ольхина, Мария Максакова, Ден Баурин, а также Уку Сувисте из Эстонии и латвийские артисты Янис Стибелис, Нормунд Рутулис и Грета Грантиня, а также танцевальный коллектив Ballet Freedom из Украины.

В субботу на сцене „Дзинтари“ можно будет увидеть победителей „Евровидения 2024“ Nemo, группы „Би-2“ и „Ногу свело“, украинских музыкантов Николая Трубача и Василия Попадюка, эстонских исполнителей Элину Нечаеву и Вадима Викса, группы Ice Hokku (Израиль) и Sunstroke Project (Молдова) и латвийских музыкантов Динару Рудане, Айю Андрееву и других.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии