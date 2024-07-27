Пугачева, Макаревич и Верка Сердючка: как прошел первый день фестиваля "Лайма Рандеву"

В первый день фестиваля на сцену вышли популярная в 90-е группа Londonbeat (Великобритания), украинские артисты Верка Сердючка, Настя Каменских, Макс Барских, Алексеев, Анна Буткевич, Ульяна Ольхина, Мария Максакова, Ден Баурин, а также Уку Сувисте из Эстонии и латвийские артисты Янис Стибелис, Нормунд Рутулис и Грета Грантиня, а также танцевальный коллектив Ballet Freedom из Украины.
В субботу на сцене „Дзинтари“ можно будет увидеть победителей „Евровидения 2024“ Nemo, группы „Би-2“ и „Ногу свело“, украинских музыкантов Николая Трубача и Василия Попадюка, эстонских исполнителей Элину Нечаеву и Вадима Викса, группы Ice Hokku (Израиль) и Sunstroke Project (Молдова) и латвийских музыкантов Динару Рудане, Айю Андрееву и других.