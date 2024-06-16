Принцесса Уэльская Кэтрин впервые появилась на публике с тех пор, как стало известно, что она проходит лечение от рака

Супруга принца Уильяма участвует в торжественной церемонии выноса знамени в честь официального дня рождения короля Великобритании Карла III (его настоящий день рождения 14 ноября).
Кейт вместе с другими членами королевской семьи принимала парад, стоя с детьми на балконе Букингемского дворца.
Накануне принцесса Уэльская сообщила, что идет на поправку после перенесенной ею в январе операции на брюшной полости и последовавшего онкологического диагноза, но что рекомендованное ей лечение не окончено и продолжится еще несколько месяцев.
„Впереди еще долгий путь“, — сказала она.
Кейт также поблагодарила всех за поддержку во время ее болезни, сказав, что была потрясена количеством посланий и душевным теплом.
„Для нас с Уильямом это по-настоящему изменило мир и очень помогло нам обоим пережить трудные времена“, — призналась она.
Принцесса добавила, что как и у любого, кто проходит лечение от рака, у нее бывают „хорошие дни“ и „плохие дни“.
„Любой, кто когда-либо проходил химиотерапию, знает, что день на день не приходится“, — пояснила она.
„Один день вы чувствуете слабость, усталость, и телу приходится давать отдыхать. Но на другой день вы чувствуете себя сильнее, и хотите использовать свое хорошее самочувствие по максимуму“, — продолжила Кейт.
„Я учусь терпению, особенно перед лицом неопределенности. Принимаю каждый день таким, какой он есть; прислушиваюсь к своему телу и позволяю себе потратить столь необходимое время на исцеление“, — добавила она.
В Кенгсингтонском дворце, официальной резиденции принца и принцессы Уэльских, подчеркнули, что о полном возвращении герцогини Кембриджской к церемониальным обязанностям речь пока не идет.
Парад, вынос знамени и пролет самолетов
Церемония выноса знамени (Trooping the Colour) прошла по случаю так называемого официального дня рождения монарха, который в Британии всегда отмечается во вторую субботу июня.
В этот день всегда проходит торжественный развод караулов с выносом знамени гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце.
Церемония завершилась пролетом над Лондоном знаменитых „Красных стрел“ — британских военных вертолетов и самолетов Королевских ВВС.
В этом году из-за плохой погоды до конца не было понятно, пролетят ли над Лондоном „Красные стрелы“, но как раз к концу церемонии выглянуло солнце, и пролет состоялся как обычно, оставив в небе сине-бело-красные полосы.
Король Карл III вместе с королевой Камиллой приехал на церемонию в карете, а не верхом на коне, как это бывало в прошлом.
Королю тоже был поставлен диагноз „рак“, от которого он проходит лечение, но он уже вернулся к публичной деятельности.
Болезнь 75-летнего короля была обнаружена в январе, когда он лечился в связи с увеличением простаты. Представители королевской семьи сказали, что у Карла не рак простаты.
В апреле врачи сообщили, что довольны тем, как проходит его лечение, и разрешили ему вернуться к исполнению части королевских обязанностей, связанных с появлением на публике.