Принцесса Уэльская извинилась за "недоразумение" с фотографиями ко Дню матери

 
bbcrussian.com
Kate Middleton
Kate Middleton
ФОТО: Scanpix

Принцесса Уэльская извинилась за «недоразумение», которое вызвала появившаяся накануне ко Дню матери ее фотография с детьми. Ранее ведущие информагентства мира, в том числе Reuters, AFP и Associated Press, отозвали ранее распространенную фотографию принцессы Уэльской Кейт с детьми, обнаружив в ней признаки цифровой манипуляции.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях Кенсингтонского дворца, Кейт написала: «Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Я хочу принести свои извинения за недоразумение, вызванное опубликованным вчера семейным снимком».

Это был первый официальный снимок Кейт, опубликованный Кенсингтонским дворцом после перенесенной ею в январе абдоминальной операции.

Снимок сопровождался поздравлением с Днем матери, а также благодарностью от принцессы за поддержку. «Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку в течение последних двух месяцев», — было сказано в сообщении.

На фото, которое сделал ее муж принц Уильям на этой неделе, Кейт запечатлена в окружении троих их детей — десятилетнего Джорджа, восьмилетней Шарлотты и пятилетнего Луи.

Фотография Кейт с детьми, опубликованная по случаю Дня матери, появилась на первых страниц нескольких британских газет, ее также показали в британском телеэфире, в том числе в программах Би-би-си.

Однако информагентства обнаружили на фотографии непоследовательность в положении левой руки принцессы Шарлотты — дочери Кейт и Уильяма. Согласно заявлению Associated Press, фотография не соответствует стандартам агентства.

В результате снимок был отозван: информагентства сообщили подписчикам, что использовать его нельзя.

«При более тщательном анализе выяснилось, что снимок подвергся манипуляции со стороны источника. Новая фотография взамен отправлена не будет», — сообщает Associated Press.

Британское информагентство PA Media, которое является официальным источником информации о королевской семье, не стало отзывать фотографию. Однако его официальный представитель заявил, что агентство попросило Кенсингтонский дворец срочно прояснить ситуацию с возможным манипулированием.

Ведущие информационные агентства обещают своим клиентам, что распространяемые ими фотографии соответствуют реальности и не подвергались цифровой манипуляции. Правила Associated Press разрешают лишь «незначительные правки» в определенных обстоятельствах, такие как очистка снимка от пыли, попавшей на сенсор камеры.

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