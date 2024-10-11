Принцесса Кэтрин впервые после окончания химиотерапии появилась на публике

По окончании лечебного курса супруга принца Уильяма постепенно возвращается к исполнению своих королевских обязанностей, и визит в Саутпорт стал важным шагом в этом направлении.

Королевский визит в этот приморский город на северо-западе страны особо не афишировался, чтобы дать возможность в приватной обстановке встретиться с родителями трагически погибших детей и учительницей танцев, которая также стала свидетельницей нападения, и присутствие Кэтрин стало для всех приятной неожиданностью.

По словам источников, близких к королевской семье, она решила присоединиться к принцу Уильяму, чтобы „продемонстрировать местному сообществу свою поддержку, сочувствие и сострадание“.

Это было первое появление Кэтрин на публике после окончания курса химиотерапии.

Кэтрин говорила о том, что у нее бывают „хорошие и плохие дни“, и Кенсингтонский дворец предупредил, что расписание ее появлений на публике может подвергаться изменениям в последнюю минуту.

Целью визита принца и принцессы было продемонстрировать жителям местной общины, что о них не забывают в тяжелую минуту.

Королевская чета полтора часа провела с семьями трех погибших девочек, которым было от 6 до 9 лет, и встретилась с работниками служб спасения.