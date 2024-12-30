"Правда на нашей стороне. С Новым годом!": Лигалайз ответил на статус иноагента в РФ песней

„По плану песня должна была выйти в январе, но раз уж я попал в число иноагентов, то мы решили ускориться и сделать всем – друзьям и недругам – достойный подарок к Новому году. Пусть она и будет моим ответом, – написал в своих соцсетях Лигалайз, настоящее имя Андрей Меньшиков. – Меня давно забавляет присвоение властями Российской Федерации статуса „иностранного агента“. Просто вдумайтесь в значение этих двух слов, а потом посмотрите на список тех, кому его присваивают. Это же люди, которые олицетворяют собой ум, честь и совесть нормальной России, которые говорят правду о происходящем, которые выступают за универсальные человеческие ценности, а не какие-то там „иностранные ценности“. Поэтому для меня они не иностранные агенты, они агенты нормального мира. Неидеального, но нормального. Того который стремится стать лучше, который идет вперед, в будущее, а не тянет людей назад в черную трясину коммунистического, имперского, а то и вообще феодального прошлого. В этом смысле оказаться в числе иноагентов для меня безусловно почетно. Привет всем воинам света и людям доброй воли. Правда на нашей стороне. С Новым годом!“
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Как прокомментировали другие участники трека выход песни и решение Роскомнадзора:
„Вурдалакам, которые назначают иноагентами нормальных рэперов – вы не умеете ни битбокс, ни брейкданс, вообще ничего. Вы – лохи. И поцы“, – Влади, группа „Каста“.
„Еще подростками мы выбрали музыку как средство самовыражения. С тех пор для нас норма – быть вне формата, а не маршировать в ногу по чьей-то указке. Иметь свое мнение всегда стоило дорого, и оттого ещё ценнее мне видятся любые вспышки свободы слова“, – говорит Fuze, группа KREC.
„Я знаю, что в России есть много музыкантов, и особенно рэперов, кто не может говорить открыто, но при этом не скурвился. Они будут солидарны с моим куплетом. Помните, вы на правильной стороне“, – отметил Наум Блик.
„Мы пытались воспевать иные ценности, проповедовать инаковость, предлагать людям смотреть на вещи иначе. Мы пели о свободе вместо скреп, многообразии вместо „заветов предков“, любви вместо войны, жизни вместо смерти. И в этом смысле мы действительно иноагенты: агенты иного. Агенты влияния иных идей, другой музыки. Агенты тех ценностей, от которые оказались вредными для актуальных властей в РФ и поддерживающих их россиян“, – сказал Дмитрий Спирин.
Сингл „Всемирные“ является первым релизом нидерландско-литовского лейбла TMT Music, созданного для поддержки российских и белорусских артистов, чьи голоса были заглушены на родине, и для того, чтобы вместе бороться за свободу выражения мнений.