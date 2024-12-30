"Правда на нашей стороне. С Новым годом!": Лигалайз ответил на статус иноагента в РФ песней

„По плану песня должна была выйти в январе, но раз уж я попал в число иноагентов, то мы решили ускориться и сделать всем – друзьям и недругам – достойный подарок к Новому году. Пусть она и будет моим ответом, – написал в своих соцсетях Лигалайз, настоящее имя Андрей Меньшиков. – Меня давно забавляет присвоение властями Российской Федерации статуса „иностранного агента“. Просто вдумайтесь в значение этих двух слов, а потом посмотрите на список тех, кому его присваивают. Это же люди, которые олицетворяют собой ум, честь и совесть нормальной России, которые говорят правду о происходящем, которые выступают за универсальные человеческие ценности, а не какие-то там „иностранные ценности“. Поэтому для меня они не иностранные агенты, они агенты нормального мира. Неидеального, но нормального. Того который стремится стать лучше, который идет вперед, в будущее, а не тянет людей назад в черную трясину коммунистического, имперского, а то и вообще феодального прошлого. В этом смысле оказаться в числе иноагентов для меня безусловно почетно. Привет всем воинам света и людям доброй воли. Правда на нашей стороне. С Новым годом!“