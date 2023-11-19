Правда ли, что Dior прекратил сотрудничество с Беллой Хадид из-за ее пропалестинской позиции?

Американская супермодель нидерландо-палестинского происхождения Белла Хадид много лет последовательно выступает в поддержку движения за свободу Палестины. Например, в 2017 году она опубликовала в Instagram пост, где выразила сожаление по поводу признания Иерусалима столицей Израиля Дональдом Трампом , исполнявшим тогда обязанности президента США . В 2022 году она рассказывала в интервью подкасту REP, что ее позиция по этому вопросу стоила ей нескольких рекламных контрактов и даже отношений с близкими друзьями.

"Проверено" не удалось найти на сайте или в аккаунтах Dior в соцсетях какие-либо официальные заявления об атаке ХАМАС и последовавшей за ней реакции Израиля, поэтому нет никаких оснований считать, что модный дом однозначно поддерживает одну из сторон конфликта. Белла Хадид работала с Dior с 2016 года, и ее более ранние пропалестинские выступления никак не мешали ей быть амбассадором этого бренда.

Судя по инстаграму модели, сотрудничество Хадид и Dior прекратилось задолго до октября 2023 года — еще в марте того же года она сообщила, что начала сотрудничество с брендом Charlotte Tilbury Beauty. Официальных заявлений об уходе Хадид из французского дома моды не последовало, однако бьюти-журналисты предполагали, что вряд ли модель сможет сотрудничать с обеими компаниями сразу. И действительно, после объявления о работе с Charlotte Tilbury Beauty в аккаунте супермодели в Instagram не появилось ни одного фото с рекламой Dior, так же как и в аккаунтах бренда не было снимков или видео с участием Хадид. Более того, информагентство Associated Press сообщает со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией, что партнерство Хадид и Dior закончилось еще раньше — в марте 2022 года — по коммерческим причинам.