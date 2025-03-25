Появились первые фото Джуда Лоу в образе Путина в фильме, который снимают в Риге

Фильм Ассайаса основан на одноименной книге итальянского писателя Джулиано да Эмполи, опубликованной в 2022 году. Действие политического триллера разворачивается в 90-х годах в России, а сюжет рассказывает о вымышленном персонаже - телевизионном продюсере Вадиме Баранове, который становится политтехнологом Владимира Путина, на тот момент еще не ставшего президентом.
Прототипом Вадима Баранова из фильма и книги считают чиновника Владислава Суркова, приближенного к Путину. В начале своей карьеры Сурков был связан с созданием рекламы, но в марте 1992 года стал консультантом аппарата правительства по вопросам связей с общественностью. В 1999 году Сурков был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ, а после вступления Путина в должность главы государства занял место среди его личных помощников.
Суркову среди прочего приписывают участие в создании партии „Единая Россия“ и прокремлевского российского молодежного движения „Наши“, которое пыталось препятствовать волне протестных акций в РФ в 2011-2013 годах. С его фамилией связано и небезызвестное в политической жизни РФ выражение „сурковская пропаганда“.
Несколько снимков со съемочной площадки в соцсетях опубликовала „Новая газета Европа“.