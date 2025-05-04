Пост-королевский синдром. Получилось ли у Гарри и Меган через пять лет после „Мегзита“ обрести самостоятельность

2 мая принц Гарри проиграл в суде апелляцию, добиваясь возвращения права на государственную охрану для его и его семьи во время их визитов в Британию. В довольно эмоциональном интервью Би-би-си герцог Сассекский обвинил Букингемский дворец во оказании влияния на суд и сказал, что в этих обстоятельствах не видит „возможности для своей семьи вернуться в Британию“, особо подчеркнув, что не знает, сколько еще проживет его отец, король Карл, которому не так давно диагностировали рак.