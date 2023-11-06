Пока в России думали, что делать с Пугачевой, она уехала в Латвию

Об отъезде певицы пишут многие российские СМИ. В то же время концертный директор певицы Елена Чупракова заявила изданию "Подъем", что не может комментировать эту информацию. "Вы не верите Максиму Галкину?", — добавила она.

Алла Пугачева покинула Россию вскоре после того, как Максима Галкина объявили "иностранным агентом". Тогда же певица опубликовала пост в поддержку мужа, попросив и ее зачислить "в ряды иноагентов своей любимой страны".

В начале ноября российские СМИ сообщили, что Пугачева вернулась в Россию. В частности, РИА Новости и телеграм-канал Baza писали, что певица въехала в РФ через погранпереход в Псковской области, граничащей с Латвией, Эстонией и Беларусью.