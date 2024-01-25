Победительницей конкурса "Мисс Япония" стала этническая украинка

Получая корону, плачущая от радости Каролина на безупречном японском языке сказала, что все происходящее "похоже на сон".

"С того момента, как я услышала свое имя, я не перестаю плакать. Мне приходилось преодолевать барьеры, когда меня не воспринимали как японку, поэтому я полна благодарности за то, что на этом конкурсе меня японкой признали", — поделилась она со зрителями.

Каролина родилась в Тернополе в 1998 году в самой обычной украинской семье. Но потом ее мать вышла замуж за японца, и они переехали в Нагою, когда девочке было всего пять лет. Она довольно быстро заговорила на языке своей новой страны, почувствовав себя японкой "как в разговорах, так и в мыслях", но, взрослея, стала с сожалением замечать, что все видят: она выглядит не так, как местные девушки.