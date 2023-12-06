Певица Тейлор Свифт стала "человеком года" по версии Time

По его словам, певице удалось "стать как автором, так и главным героем своей собственной истории". Кроме творческих и коммерческих успехов, которых Свифт дробилась в 2023 году, многие другие ее достижения трудно измерить, считает Джейкобс. Она стремится придать ценность "мечтам, чувствам и переживаниям людей", особенно женщин, которые чувствуют себя "забытыми" и зачастую "недооцененными".

Тейлор Свифт - одна из самых успешных певиц последних нескольких десятилетий, она продала белее 200 миллионов звуконосителей. На ее счету больше альбомов, достигших вершины американских чартов, чем у любого другого исполнителя в истории США. Вышедший в октябре фильм "Taylor Swift: The Eras Tour" стал самым кассовым фильмом-концертом всех времен. В сообщении Time также отмечается, что доходы от концертных туров Свифт превышают финансовые показатели ряда небольших стран.

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