Песни группы Агата Кристи "Моряк" и "Опиум для никого" признали пропагандой наркотиков

«Почти тридцать лет награда искала героя! «Моряк» и «Опиум для никого» наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров», — цитирует музыканта Чернин.
Брату музыканта Вадиму Самойлову, с которым они вместе создали группу «Агата Кристи», тоже принесли предупреждение, он рассказал об этом на концерте в Новосибирске 1 ноября.
Что именно говорилось в документах, было ли это решение суда или просто предупреждение – музыканты не уточнили.
В песнях упоминаются наркотики. Например, в песне «Моряк» есть такие слова:
«Вино и гашиш и Стамбул, и Париж,
Моряк, моряк, почему ты грустишь?
Возьми папиросу, хлопни винцаИ песенку спой про сундук мертвеца».
В песне «Опиум для никого» есть следующие строки:
«Я крашу губы гуталином, я обожаю черный цвет
И мой герой, он соткан весь из тонких запахов конфет
Напудрив ноздри кокаином, я выхожу на променадИ звезды светят мне красиво и симпатичен ад
Давай вечером с тобой встретимся
Будем опиум курить-рить-рить
Давай вечером с тобой встретимся
По-китайски говорить
Не прячь музыку, она опиум
Для никого, только для нас
Давай вечером умрем веселоПоиграем в декаданс».
Обе песни были записаны в 90-х годах. Группа «Агата Кристи» распалась в 2010 году, но музыканты по прежнему исполняют песни на других своих концертах.