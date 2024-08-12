2024.08.12 18:12

Первая леди Эстонии надела серьги, сделанные из старых самокатов Bolt

 
DELFI.ee
Первая леди Эстонии надела серьги, сделанные из старых самокатов Bolt
Первая леди Эстонии надела серьги, сделанные из старых самокатов Bolt
ФОТО: Delfi Meedia

На одном из приемов в рамках Олимпиады в Париже супруга президента Эстонии Сирье Карис появилась в украшениях эстонского дизайнера Танеля Веэнре, сделанных из старых электросамокатов фирмы Bolt.

Как в соцсетях заявил сам дизайнер, это „великолепный пример того, как можно выглядеть суперстильно, но с изюминкой“.

Bolt в сотрудничестве с дизайнером украшений Танелем Веэнре выпустил коллекцию украшений, созданную из старых электросамокатов Bolt, в 2022 году. Все украшения сделаны вручную из алюминия, из которого изготовлены электросамокаты Bolt. Для изготовления каждого украшения с электросамокатов была удалена зеленая краска, а позже они были разрезаны на части, из которых Веэнре собрал украшения.

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