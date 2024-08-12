Первая леди Эстонии надела серьги, сделанные из старых самокатов Bolt

Как в соцсетях заявил сам дизайнер, это „великолепный пример того, как можно выглядеть суперстильно, но с изюминкой“.

Bolt в сотрудничестве с дизайнером украшений Танелем Веэнре выпустил коллекцию украшений, созданную из старых электросамокатов Bolt, в 2022 году. Все украшения сделаны вручную из алюминия, из которого изготовлены электросамокаты Bolt. Для изготовления каждого украшения с электросамокатов была удалена зеленая краска, а позже они были разрезаны на части, из которых Веэнре собрал украшения.