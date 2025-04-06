Откуда деньги? Forbes обнародовал новый рейтинг знаменитостей миллиардеров и источники их богатства

Большинство из них получили статус миллиардеров за последнее десятилетие. Экономика индустрий, в которых они работают, изменилась: в спорте стремительно выросли зарплаты и суммы рекламных контрактов, а сами спортсмены теперь чаще создают собственные компании, как это сделал легендарный баскетболист Леброн Джеймс, увеличивший свое состояние до миллиардов. В поп-музыке стало привычным использовать славу как трамплин для других бизнесов. Рианна и Джей-Зи, к примеру, стали миллиардерами благодаря брендам в моде, косметике и алкогольной индустрии, а не только песням.