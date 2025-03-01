Оно существует? 11 актеров, чья история подтверждает "проклятие "Оскара"

Несколько лет назад научный журнал Organization Science опубликовал исследование - и его авторы не нашли доказательств существования этого проклятия. Исследователи отмечают, что „проклятие Оскара“ — это не только интригующий фрагмент голливудского фольклора, который продолжает захватывать воображение публики, оно также является ярким примером парадокса, что позитивные события могут иметь негативные последствия.
Правда, эти последствия не относятся к карьерным перспективам. Авторы исследования отметили, что резкий переход на более высокий статус (получение „Оскара“) может нарушить существующие социальные и культурные связи, приводя к чувству изоляции и стрессу. Когда человек стремится к более высокому статусу и не достигает его (номинация без победы), это может вызывать чувство неудовлетворенности и депривации.
Исследуя „проклятие Оскара“, авторы обнаружили, что нет доказательств того, что получение или номинация на „Оскар“ негативно сказываются на актерской карьере. Напротив, такие актеры чаще появляются в фильмах после получения награды или номинации.
А вот в личной жизни могут наступить непростые времена, особенно у мужчин - после получения „Оскара“ вероятность развода значительно возрастает. Причем чем быстрее и неожиданнее пришел успех, тем выше риск. У женщин такого эффекта нет — наоборот, их браки становятся стабильнее.
Миф это или нет, но и сами актеры подмечали, что что-то изменилось. Например, Хамфри Богарт, который заявил: „Вы видели, что случается с некоторыми лауреатами „Оскара“. Они проводят остаток жизни, отказываясь от сценариев в поисках той самой роли, которая принесет им еще одну награду. Черт возьми, надеюсь, меня больше никогда не номинируют“.
А вот Гвинет Пэлтроу наоборот стала не слишком щепетильной в выборе ролей: „Я начала легкомысленно относиться к своим выборам. Думала: „О, это будет весело“ или „О, это хорошие деньги“.
Дастин Хоффман высказался о горечи поражений: „Оскар сталкивает талантливых и хороших людей друг с другом и жестоко ранит тех, кто проигрывает“.
Джоан Фонтейн о том, как успех влияет на брак: „На фотографии после „Оскара“ мой муж сидит в пустой комнате, положив ноги на стул, держа в руках мою шубу и терпеливо ожидая, пока фотографы закончат с победителями. Этот снимок наглядно иллюстрирует положение дел в браке, когда жена успешнее мужа“.
Говорят, что Ричард Дрейфус пробормотал „Это все из-за „Оскара“, когда его вытаскивали из разбитой машины после аварии, последовавшей за его карьерным спадом и проблемами с наркотиками после победы в 1978 году.
Накануне церемонии, которая пройдет в ночь с 2 на 3 марта, рассказываем о тех, кого постигло невезение после получения статуэтки.
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер получила премию в 1997 году за фильм „Секреты Лос-Анджелеса“. Это был последний раз, когда она была номинирована на какую-либо большую награду. Сейчас она наиболее известна по роли во франшизе „Пятьдесят оттенков серого“. Лента с ее участием получила рейтинг 11% на Rotten Tomatoes, а фильм „Спаси и сохрани“ и вовсе 3%.
Холли Берри
В 2002 году Холли Берри стала первой темнокожей женщиной, получившей „Оскар“ в категории „Лучшая главная женская роль за работу в фильме „Бал монстров“. Затем актриса снялась во франшизе „Люди Икс“, но эта роль была негативно воспринята критиками. А фильм „Женщина-кошка“ принес ей премию „Золотая малина“ за худшую женскую роль в 2004 году.
Эдриан Броуди
В 2003 году Эдриан Броуди стал самым молодым лауреатом „Оскара“ за лучшую мужскую роль - на тот момент ему было 29 лет. Правда, после получения статуэтки за роль в фильме „Пианист“ актер не смог повторить свой успех. После победы он сыграл в музыкальной комедии „Поющий детектив“, рейтинг которой на Rotten Tomatoes составляет всего 39%.
В последнее время Броуди зарекомендовал себя как характерный актер, снявшись в нескольких фильмах Уэса Андерсона, сериалах „Наследники“, „Время побеждать“, „Покерфейс“.
Через 20 лет после получения „Оскара“ он был номинирован на „Эмми“ за роль в „Наследниках“. Нынешняя номинация на „Оскар“ за роль в „Бруталисте“ все же опровергает миф о проклятии. И кто знает, может, именно в этом году Броуди получит свою вторую статуэтку и опровергнет существование „проклятия“.
Мерседес Руэль
Мерседес Руэль снималась во множестве короткометражных фильмов после своей роли в фильме „Король-рыбак“, за которую она получила премии „Оскар, „Золотой глобус“ и „Сатурн“ в 1991 году. Потом она не добилась большого успеха в блокбастерах и сосредоточилась на сценической карьере и была номинирована на две премии „Тони“ и „Драма Деск“.
Марша Гей Харден
Марша Гей Харден в 2001 году получила премию „Оскар“ за фильм „Поллок“ и назвала это событие „катастрофическим с профессиональной точки зрения“. Три года спустя она снова была номинирована, на этот раз как лучшая актриса второго плана за фильм „Таинственная река“, но проиграла. С тех пор у нее началась активная телевизионная карьера, и она была номинирована на две премии „Эмми“.
Роберто Бениньи
Актер Роберто Бениньи был автором сценария, режиссером и исполнителем главной роли в фильме „Жизнь прекрасна“. Он получил награду за лучшую мужскую роль и лучший иностранный фильм на церемонии вручения премии „Оскар“ в 1999 году, но с тех пор больше не имел большого успеха в США.
Фильм 2002 года „Пиноккио“, в котором он выступил режиссером и исполнителем главной роли, был плохо оценен критиками (0% на Rotten Tomatoes). Он вернулся к этой истории в 2020 году, сыграв роль Джепетто в другой картине, которая получила высокие оценки от критиков (83%), но всего 40% от зрителей.
Моник
В 2010 году Моник получила „Оскар“ за роль в фильме „Сокровище“. Некоторые думали, что после победы она сосредоточится на более драматическом материале, но она вернулась к своим комедийным ролям. После получения „Оскара“ она снялась всего в пяти фильмах, и ни один из них не достиг такого же успеха.
Моник считает, что ее буквально вычеркнули из индустрии после конфликта с режиссером „Сокровища“ Ли Дэниелсом и продюсерами Тайлером Перри и Опрой Уинфри.
Татум О’Нил
Татум О’Нил получила свою статуэтку в 1973 году за фильм „Бумажная луна“, когда ей было всего 10 лет, став самой молодой обладательницей премии в истории „Оскара“. Но после этого ее карьера застопорилась. За 15 лет она снялась в пяти фильмах, ни один из которых не произвел фурора в Голливуде. Сейчас она в основном снимается в эпизодических ролях, например, в христианском сериале „Бог не умер“.
Хэйнг С. Нгор
Хэйнг С. Нгор получил статуэтку в категории „Лучший актер второго плана“ за свою первую в жизни роль в фильме „Поля смерти“, после того как в 1984 году сменил профессию и стал актером.
И хотя Нгор получил восторженные отзывы, в течение десятилетия после победы он больше не снимался в фильмах, достойных „Оскара“. В 1996 году его карьера трагически оборвалась, когда он был застрелен членами банды в Лос-Анджелесе.
Марли Мэтлин
За свою первую роль в кино в фильме „Дети тишины“ актриса получила „Оскар“ в 1987 году. Это было редкое достижение, ведь Мэтлин стала первой глухой актрисой, которая была номинирована на „Оскар“.
Спустя годы самыми узнаваемыми ролями Матлин стали роли на телевидении, например, в сериале „Западное крыло“. К сожалению, ролей для глухих актеров по-прежнему мало. В 2021 году Матлин снялась в фильме „CODA: Ребенок глухих родителей“, получившем награду за лучшую картину.
Ф. Мюррей Абрахам
Ф. Мюррей Абрахам имеет отличную карьеру, но он так и не стал кинозвездой, как думали некоторые, после его победы за роль Антонио Сальери в фильме „Амадей“ 1984 года. Кинокритик Леонард Матлин сказал, что „проклятие „Оскара“ в Голливуде также известно как „синдром Ф. Мюррея Абрахама“.
„Он был великолепен в „Амадее“, и он прекрасный актер, но по какой-то причине или комбинации причин он не получил таких же возможностей в кино“, — заявил Матлин.
С тех пор Абрахам часто работает в театре, а также на телевидении, недавно сыграл в сериалах „Белый лотос“ и „Мистический квест“. По сути, как и Эдриен Броуди, он не перестал работать, а превратился в очень талантливого характерного актера.