Оно существует? 11 актеров, чья история подтверждает "проклятие "Оскара"

Татум О’Нил

Татум О’Нил получила свою статуэтку в 1973 году за фильм „Бумажная луна“, когда ей было всего 10 лет, став самой молодой обладательницей премии в истории „Оскара“. Но после этого ее карьера застопорилась. За 15 лет она снялась в пяти фильмах, ни один из которых не произвел фурора в Голливуде. Сейчас она в основном снимается в эпизодических ролях, например, в христианском сериале „Бог не умер“.