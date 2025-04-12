„Он разрушал себя, и об этом знала вся Россия“. Каким был рэпер Паша Техник

По словам Терешина, несмотря на свою медийность, Техник не зазнавался, поддерживал связь и сотрудничал и с теми музыкантами, кто был малоизвестен. „Я не входил в его близкий круг общения, но он все равно мог мне сам написать, спросить как дела, чего-то скинуть, предложить: а давай вот это попробуем сделать. Это было прикольно, — говорит Терешин. — Он действительно был очень добрым человеком, я думаю, что плохого о нем никто не скажет. Он разрушал себя, но об этом в принципе знает вся Россия. И никто не мог ничего с этим сделать“.