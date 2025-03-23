"Недоразвитые". Канье Уэст публично оскорбил детей Бейонсе и Jay-Z

Позднее Йе удалил пост в Х и написал, что сделал это не потому, что он хороший человек, а чтобы избежать блокировки аккаунта, а затем снова вернул публикацию и через какое-то время опять удалил.

Вероятно, катализатором стала старая обида Уэста на Jay-Z (настоящее имя - Шон Картер), который когда-то помогал Канье начинать карьеру. В своих постах он припомнил, как Картер для выступления на Супербоуле продвинул Кендрика Ламара, а не его, и сделал десятки публикаций о том, какая плохая музыка у Ламара.