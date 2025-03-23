"Недоразвитые". Канье Уэст публично оскорбил детей Бейонсе и Jay-Z

Позднее Йе удалил пост в Х и написал, что сделал это не потому, что он хороший человек, а чтобы избежать блокировки аккаунта, а затем снова вернул публикацию и через какое-то время опять удалил.
Вероятно, катализатором стала старая обида Уэста на Jay-Z (настоящее имя - Шон Картер), который когда-то помогал Канье начинать карьеру. В своих постах он припомнил, как Картер для выступления на Супербоуле продвинул Кендрика Ламара, а не его, и сделал десятки публикаций о том, какая плохая музыка у Ламара.
Он также вспомнил, что Бейонсе и Jay-Z не пришли на его свадьбу с Ким Кардашьян в 2014 году и не вмешивались в споры об опеке над детьми Ким и Йе во время развода. „Это больно, так что fuck им обоим, они просто забили на меня, когда были мне нужны“.
На этом Канье не остановился и переключился на свою бывшую жену Ким Кардашьян и ее семью, обвинив их в секс-торговле его детьми. „Бабушка подписала соглашение на секс-запись, - написал рэпер, подразумевая свою бывшую тещу Крис Дженнер. - Семейство Кардашьян занимается торговлей всеми черными детьми которых они стратегически создают“.
Источник Page Six, близкий к семье, сообщил, что „Ким устала, и она больше не собирается пытаться вести с Канье разумный диалог. Она слова Уэста шокирующими и оскорбительными и уверена, что, независимо от конфликта Канье с Джей-Зи и Бейонсе, дети должны оставаться вне этого“.