"Не сдавайтесь!": Максим Галкин опубликовал новую песню Аллы Пугачевой

 
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Ala Pugačiova ir Maksimas Galkinas
Ala Pugačiova ir Maksimas Galkinas
ФОТО: Instagram

Юморист Максим Галкин выложил в своем Instagram клип на новую песню Аллы Пугачевой. Публикация вызвала бурную реакцию пользователей Интернета.

"Видишь крылья за спиной? Я всегда лечу на свет! Потому что.... потому что... мне другой дороги нет. Видишь крылья за спиной, я не брошусь вниз, потому что я живу на бис", - поет Пугачева.

В первые же минуты после публикации видео на пост Галкина обрушились десятки тысяч реакций: лайки, комментарии, репосты. Подписчики спешили прокомментировать видеоролик.

Одной из первых оказалась Ксения Собчак. Российская журналистка написала: "Прекрасная песня, слёзы на глазах".

Пользователи Instagram разошлись во мнениях, одни поддержали новую песню Пугачевой, другие отметили, что голос уже не тот.

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