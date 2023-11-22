Настоящее имя художника Бэнкси обнаружилось в потерянном интервью BBC 20-летней давности

Правда, в интервью 2003 года он назвал только лишь имя, но не фамилию, да и то, скорее, лишь его сокращенный вариант.
В ходе беседы журналист Би-би-си Найджел Ренч спрашивает, зовут ли его Роберт Бэнкс, на что художник отвечает: «Робби».
По поводу настоящего имени Бэнкси ведется немало споров и выдвигается множество версий. По интернету гуляли варианты Робин, Роберт и Робби.
Теперь, по крайней мере, по поводу имени сомнений больше быть не должно, если считать, что мастер граффити не покривил душой.
В этом же интервью он сравнивает свой подход к творчеству — быстрое и тайное создание настенных росписей в общественных местах — с приготовлением еды в микроволновке.
«Все делается по-быстрому, — сказал бристольский художник. — Я хочу закончить поскорее и поставить точку».
Найденное интервью было одним из первых когда-либо записанных с художником стрит-арта, которого часто называют таинственным и скрытным, благодаря созданному им вокруг себя ореолу загадочности.
Настоящая личность Бэнкси широкой публике так до сих пор неизвестна, но найденная запись дает возможность услышать его голос.
Летом 2003 года Бэнкси было 20 с чем-то лет, а разговор с Ренчем, тогдашним корреспондентом Би-би-си по вопросам искусства, состоялся по случаю открытия лондонской выставки Бэнкси «Война за газон».
Тогда в одной из программ Би-би-си прозвучала сокращенная версия разговора, но весь материал в эфир не попал.
20 лет спустя Ренч слушал подкаст The Banksy Story, и это побудило его заново переслушать собственное интервью с художником, хранившееся на минидиске у него дома.
Ренч решил восстановить полную беседу. В ней, в частности, есть момент, когда художник выступает в защиту вандализма как формы искусства.
«Я говорю с вами не для того, чтобы извиняться, — сказал он Ренчу. — Это просто более быстрый способ донести свою точку зрения, разве не так?»
«Точно так же моя мама каждую неделю готовила воскресный ужин и всякий раз говорила: на приготовление уходит несколько часов, а съедается всё за минуты. Сейчас она покупает готовые обеды для себя одной, разогревая их в микроволновке, и выглядит гораздо жизнерадостнее. У меня точно такой же подход к искусству. Я хочу как можно быстрее приготовить и вытереть стол».
Когда же Ренч задал ему вопрос, не являются ли граффити формой вандализма и не нарушает ли он закон, он дал такой совет: «Выбирайтесь наружу! Выбрасывайте старое барахло! Развлекайтесь!» — добавив, что другие имеют полное право закрасить его работу, нарисовав на ее месте что-то свое.
«Можно это как угодно переделать, можно просто избавиться», — сказал он.
Бэнкси приобрел известность благодаря серии граффити сатирического характера, появившихся на стенах зданий по всей Британии. Позже в его произведениях стал все сильнее проявляться социальный подтекст.
Он один из самых известных художников в мире, но несмотря на это предпочитает сохранять инкогнито.
В 2018 году он ошеломил мир искусства, когда его картина «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась в шредере прямо на аукционе в Лондоне сразу же после того, как была продана.
Изначально «Девочка с воздушным шаром» была нарисована по трафарету на стене восточной части Лондона и бесконечно воспроизводилась, став одним из самых известных изображений Бэнкси.