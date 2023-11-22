Настоящее имя художника Бэнкси обнаружилось в потерянном интервью BBC 20-летней давности

Настоящая личность Бэнкси широкой публике так до сих пор неизвестна, но найденная запись дает возможность услышать его голос.

Найденное интервью было одним из первых когда-либо записанных с художником стрит-арта, которого часто называют таинственным и скрытным, благодаря созданному им вокруг себя ореолу загадочности.

В этом же интервью он сравнивает свой подход к творчеству — быстрое и тайное создание настенных росписей в общественных местах — с приготовлением еды в микроволновке.

Теперь, по крайней мере, по поводу имени сомнений больше быть не должно, если считать, что мастер граффити не покривил душой.

По поводу настоящего имени Бэнкси ведется немало споров и выдвигается множество версий. По интернету гуляли варианты Робин, Роберт и Робби.

В ходе беседы журналист Би-би-си Найджел Ренч спрашивает, зовут ли его Роберт Бэнкс, на что художник отвечает: «Робби».

Правда, в интервью 2003 года он назвал только лишь имя, но не фамилию, да и то, скорее, лишь его сокращенный вариант.

Летом 2003 года Бэнкси было 20 с чем-то лет, а разговор с Ренчем, тогдашним корреспондентом Би-би-си по вопросам искусства, состоялся по случаю открытия лондонской выставки Бэнкси «Война за газон».

Тогда в одной из программ Би-би-си прозвучала сокращенная версия разговора, но весь материал в эфир не попал.

20 лет спустя Ренч слушал подкаст The Banksy Story, и это побудило его заново переслушать собственное интервью с художником, хранившееся на минидиске у него дома.

Ренч решил восстановить полную беседу. В ней, в частности, есть момент, когда художник выступает в защиту вандализма как формы искусства.

«Я говорю с вами не для того, чтобы извиняться, — сказал он Ренчу. — Это просто более быстрый способ донести свою точку зрения, разве не так?»