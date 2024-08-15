2024.08.15 15:57

Летний плейлист Барака Обамы: Charli XCX, Билли Айлиш, The Rolling Stones и Боб Дилан

 
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Michelle ir Barackas Obamos
Michelle ir Barackas Obamos
ФОТО: EDB Image Archive / AlamyEDB Image Archive / Alamy Stock Photo | Vida Press

Бывший президент США Барак Обама опубликовал плейлист лета 2024 года. В него вошли более 40 песен, которые политик слушал в течение сезона, пишет Afisha Daily.

Обама включил в перечень песни „365“ Charli XCX, „Chihiro“ Билли Айлиш, „Million Dollar Baby“ Томми Ричмана, „Process“ H.E.R., „If You Love Somebody Set Them Free“ Стинга, „(I Can’t Get No) Satisfaction“ The Rolling Stones и „Silvio“ Боба Дилана.

„Выпущенный в тандеме с его списком чтения на лето, летний плейлист представляет собой смесь того, что модно сейчас, и того, что было модно в прошлом, от неосоула до классического рока. Если у вас были какие-то сомнения, то, как и вице-президент Камала Харрис, он проводит лето в стиле brat, включив в список песню Charli XCX „365““, — отметил Variety.

„Люди всегда обвиняют Обаму в том, что он нанял команду стажеров для составления этих списков, но нетрудно поверить, что это работа богатого высокообразованного либерала, у которого достаточно свободного времени, чтобы следить за тем, что получает хорошие отзывы в The New York Times. Как всегда, в списке много хорошей музыки, но она не является неправдоподобно малоизвестной или ультрасовременной“, — пишет Dazed.

Барак Обама составляет плейлисты с музыкой ежегодно. В 2023 году он включил в список песни Этель Кейн, Эллы Фицджеральд, Стиви Уандера, Nas, Жанель Моне, Джорджи Смит, Джанет Джексон и Джона Колтрейна.

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