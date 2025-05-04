Леди Гага дала бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро. На него пришли 2 млн человек

Самый масштабный в истории концерт Леди Гаги был оплачен из городского бюджета. Однако мэрия надеется, что в результате мероприятия местная экономика получит дополнительные 100 млн долларов.
Состоявшийся в субботу концерт был частью мирового турне Леди Гаги после выхода ее восьмого альбома под названием Mayhem (это слово переводится с английского как „хаос“ или „полный беспорядок“). Последний раз она выступала в Бразилии в 2012 году.
Вы меня ждали, ждали меня больше 10 лет, — сказала зрителям певица, разворачивая бразильский флаг. — Бразилия, я готова! Готова выложиться по полной!“
Некоторые поклонники Леди Гаги занимали очередь на концерт с ночи и ждали несколько часов, чтобы попасть на пляж. Часть зрителей приехали на концерт из других городов Бразилии.
Безопасность на концерте обеспечивали 5 тыс. сотрудников полиции, зрителей проверяли при помощи детекторов. Власти также использовали дроны и камеры с технологией распознавания лиц.
Наблюдать за происходящим зрители могли при помощи нескольких гигантских экранов, установленных на пляже.
Леди Гага — далеко не первая поп-звезда, которая провела бесплатный концерт на пляже Копакабана, однако он стал одним самых крупномасштабных в истории.
В мае 2024 года здесь же выступала Мадонна, по оценкам мэрии, зрителями стали 1,5 млн человек.
По данным Книги рекордов Гиннеса, именно на пляж Копакабана пришла самая большая в мировой истории аудитория бесплатного концерта: в 1994 году Род Стюарт собрал там на Новый год 3,5 млн зрителей.