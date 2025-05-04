Леди Гага дала бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро. На него пришли 2 млн человек

Самый масштабный в истории концерт Леди Гаги был оплачен из городского бюджета. Однако мэрия надеется, что в результате мероприятия местная экономика получит дополнительные 100 млн долларов.

Состоявшийся в субботу концерт был частью мирового турне Леди Гаги после выхода ее восьмого альбома под названием Mayhem (это слово переводится с английского как „хаос“ или „полный беспорядок“). Последний раз она выступала в Бразилии в 2012 году.

Вы меня ждали, ждали меня больше 10 лет, — сказала зрителям певица, разворачивая бразильский флаг. — Бразилия, я готова! Готова выложиться по полной!“